Представители Долиной отдали ключи от квартиры в Хамовниках

Фото: Москва 24

Представители певицы Ларисы Долиной передали ключи от квартиры в Хамовниках стороне Полины Лурье. Об этом рассказала адвокат артистки Мария Пухова.

По ее словам, Долина освободила квартиру еще 5 января.

"Составлен акт о добровольной передаче квартиры, сегодня должно быть окончено исполнительное производство", – отметила юрист.

В свою очередь, адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что представители певицы добровольно открыли судебным приставам дверь в квартиру. Она указала, что специалисты осмотрели помещение на наличие вещей артистки.

Возле дома собралось около 40 представителей СМИ. Некоторые из них включали песню Долиной "Погода в доме".

В 2024 году певица стала жертвой аферистов и продала свою квартиру в столичных Хамовниках. Вырученные от сделки средства она перевела мошенникам. Четверо фигурантов дела были приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет.

Позже исполнительница оспорила сделку о продаже недвижимости, право собственности на квартиру осталось за ней. Однако Верховный суд пересмотрел дело и признал хозяйкой квартиры Лурье. Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья.

Этот процесс начался утром 19 января. Свириденко уточняла, что артистка находится в отпуске в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) вместе с дочерью и внучкой. Она вернется в Москву 20 января.

