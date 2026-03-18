Новости

Новости

18 марта, 21:53

Общество
Глава Союза потребителей РФ назвал новые ГОСТы инструкциями по оказанию услуг

В Союзе потребителей России объяснили, зачем нужны новые ГОСТы

ГОСТ является своеобразным руководством по оказанию услуги, которое помогает специалистам области улучшать свои результаты. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

В пример он привел ГОСТ на маникюр. По его словам, опытные мастера знают и применяют стандарты, которые он отражает. При этом новичкам в данной сфере прописанные рекомендации помогают улучшить навыки.

Койтов отметил, что ежегодно в России принимают около 40 тысяч ГОСТов, однако они являются добровольными. То есть производители могут и не выполнять все пункты стандарта.

По его словам, обязательным стандарт становится, только если производитель указал, что товар сделан по ГОСТу. В таком случае он обязан соблюсти все требования.

Ранее стало известно, что в России впервые за 25 лет обновят ГОСТ на нефть. Изменения должны вступить в силу в 2027 году. Одним из новшеств станет изменение показателей, влияющих на безопасность нефти в обращении, поставках и транспортировке.

В России появился ГОСТ на спортивную одежду

Читайте также


Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

