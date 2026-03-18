Глава Союза потребителей РФ назвал новые ГОСТы инструкциями по оказанию услуг

Фото: 123RF.com/tea

ГОСТ является своеобразным руководством по оказанию услуги, которое помогает специалистам области улучшать свои результаты. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

В пример он привел ГОСТ на маникюр. По его словам, опытные мастера знают и применяют стандарты, которые он отражает. При этом новичкам в данной сфере прописанные рекомендации помогают улучшить навыки.

Койтов отметил, что ежегодно в России принимают около 40 тысяч ГОСТов, однако они являются добровольными. То есть производители могут и не выполнять все пункты стандарта.

По его словам, обязательным стандарт становится, только если производитель указал, что товар сделан по ГОСТу. В таком случае он обязан соблюсти все требования.

Ранее стало известно, что в России впервые за 25 лет обновят ГОСТ на нефть. Изменения должны вступить в силу в 2027 году. Одним из новшеств станет изменение показателей, влияющих на безопасность нефти в обращении, поставках и транспортировке.