Меры безопасности усилят в школах Челябинской области после нападения ученика

Фото: MAX/"Челябинский Следком"

В образовательных учреждениях Челябинской области усилят меры безопасности после нападения школьника на одноклассницу. Об этом ТАСС сообщили в Минобразования региона.

Кроме того, запланировано внеплановое совещание по вопросам усиления профилактической работы и мер безопасности. В нем будут участвовать руководители муниципалитетов и организаций среднего профессионального образования.

В ведомстве также подчеркнули, что сотрудники школы, где произошло нападение, действовали по утвержденному для подобных ситуаций алгоритму.

О ЧП в челябинской школе № 32 стало известно утром 26 марта. Один из учеников выстрелил из сигнального пистолета в одноклассницу, а потом выпрыгнул в окно рекреации четвертого этажа.

Он и пострадавшая школьница были направлены в детскую областную больницу. В Минздраве региона уточняли, что здоровью девочки и самого нападавшего ничего не угрожает.

В связи со случившимся следователи возбудили сразу три уголовных дела. Правоохранители приступили к осмотру места происшествия, а также назначили комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств, причин и условий нападения.