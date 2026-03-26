Четверо жительниц Новороссийска разняли лебединую драку и спасли птицу от гибели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Новороссийске местные жители спасли молодого лебедя, на которого напал другой агрессивный самец. Об этом рассказала телеканалу "360" одна из героинь истории по имени Ирина.

Женщина рассказала, что несколько лет назад на Суджукской лагуне поселилась пара лебедей-шипунов. Дважды у них рождалось потомство, однако в прошлом году из-за морозов яйца замерзли. Она предположила, что самец был расстроен этим, потому стал агрессивным и начал гонять других птиц по лагуне.

Один из молодых лебедей, не улетевший весной после зимовки, чаще других подвергался нападкам агрессивного сородича. Птицу не подпускали к еде, в связи с чем она начала слабеть. По словам Ирины, она ежедневно приходила к лагуне и проверяла обстановку. Во время одной из прогулок героиня истории заметила возникшую драку между птицами и решила вмешаться.

"Я уже по колено в воде, сражалась снова и снова. И не было помощи. Несколько мужчин на пляже стояли и снимали, но не помогали. Кричала им: "Поймайте малыша, я не справлюсь!" – поделилась женщина.

К спасению пострадавшей птицы присоединились еще три женщины. Виктория зафиксировала взрослого лебедя, Елена перенесла пострадавшую птицу в автомобиль, а четвертая участница связалась с профильными волонтерскими организациями. Для обеспечения безопасности шеи птицу аккуратно завернули в платок и доставили в приют.

Там его встретила работница по имени Тамара, имеющая опыт работы с птицами, пострадавшими от экологических катастроф, в частности, после разлива мазута в районе Анапы. Птице дали кличку Счастье. В настоящее время лебедь содержится в вольере, ведет себя активно и полноценно питается. Вскоре его вернут в естественную среду обитания на озеро Абрау-Дюрсо.

