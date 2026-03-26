26 марта, 14:16Транспорт
В аэропортах Внуково и Шереметьево сняты ограничения
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
В аэропортах Внуково и Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
В ведомстве добавили, что они были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Меры вводились на фоне атаки БПЛА на Москву, начавшейся 25 марта. Было перехвачено и уничтожено 54 беспилотника.
Тем временем аэропорт Домодедово продолжает принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Росавиация предупредила о возможных корректировках в расписании рейсов. Их статус можно отследить с помощью онлайн-табло.