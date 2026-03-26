В аэропортах Внуково и Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве добавили, что они были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Меры вводились на фоне атаки БПЛА на Москву, начавшейся 25 марта. Было перехвачено и уничтожено 54 беспилотника.

Тем временем аэропорт Домодедово продолжает принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Росавиация предупредила о возможных корректировках в расписании рейсов. Их статус можно отследить с помощью онлайн-табло.

