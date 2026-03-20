20 марта, 22:09

Происшествия

Пилоты самолета АН-2, совершившего жесткую посадку в Волгоградской области, не пострадали

Фото: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"

Два пилота, которые находились на борту самолета АН-2, совершившего жесткую посадку в Волгоградской области, не пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Там добавили, что сам самолет при посадке получил повреждения. Сейчас он находится в парке авиапредприятия "Регионавиа".

Происшествие было классифицировано Росавиацией как авария. Расследованием причин произошедшего займется Межгосударственный авиационный комитет при участии Южного МТУ Росавиации.

Самолет АН-2 совершил жесткую посадку на взлетно-посадочную площадку Камышин в Волгоградской области 20 марта. По факту инцидента организована проверка. На место происшествия прибыл транспортный прокурор по региону Сергей Сафинов.

