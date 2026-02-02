Фото: телеграм-канал "112"

Росавиация окажет помощь родным погибших при крушении самолета в Орске, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.

В ведомстве выразили соболезнования близким погибших и отметили, что пилот-инструктор и курсанты, которые находились на борту, являлись частью авиационного коллектива.

"Их уход – большая потеря не только для товарищей по учебе и наставников, но и для всех нас", – добавили в Росавиации.

Для выяснения причин случившегося будут приложены все усилия, чтобы не допустить повторения подобного в будущем. Началось всестороннее и тщательное расследование причин ЧП.

Самолет упал вблизи Орска 2 февраля. Крушение случилось в поселке Джанаталап. В момент падения на борту находились инструктор и двое курсантов, они погибли.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Среди возможных причин крушения – технические неисправности воздушного судна и ошибка пилотирования.

