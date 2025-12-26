26 декабря, 11:14Происшествия
Число жертв крушения грузового самолета в Кентукки возросло до 15
Фото: ТАСС/АР/Jon Cherry
Количество человек, которые погибли при крушении грузового самолета в Луисвилле штата Кентукки в ноябре, увеличилось до 15. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление мэра города.
Один из пострадавших скончался спустя 7 недель после крушения воздушного судна. Мужчина получил тяжелые травмы.
О крушении самолета MD-11 во время вылета из аэропорта Луисвилла стало известно в ночь на 5 ноября. В связи с ЧП авиагавань на некоторое время закрывала летное поле.
Воздушное судно принадлежало американской компании, которая занимается доставкой и логистикой, UPS. На борту самолета находилось 3 члена экипажа.
Было известно о 14 погибших. Как минимум 11 человек пострадали. Все они были доставлены в больницу.
Предварительно, причиной случившегося могло стать возгорание в двигателе при взлете.
