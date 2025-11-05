Форма поиска по сайту

05 ноября, 11:44

Происшествия

В Сети появились кадры крушения грузового самолета в США

Видео: телеграм-канал SHOT

Видео авиакатастрофы в американском Луисвилле, штат Кентукки, появилось в Сети.

На кадрах видно, как пылающий грузовой транспортный самолет UPS MD-11 проносится мимо камеры видеонаблюдения и оставляет после себя огненный след. По словам очевидцев, борт протаранил несколько зданий и баки с топливом рядом с местным аэропортом.

Об авиакатастрофе в Луисвилле стало известно 5 ноября. Воздушное судно потерпело крушение вскоре после вылета из аэропорта. Причиной случившегося могло стать возгорание в двигателе при взлете.

На борту самолета находились три члена экипажа. Общее число погибших, по последним данным, достигло 7 человек.

