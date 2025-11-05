Грузовой самолет разбился около аэропорта Луисвилла в США

Фото: телеграм-канал SHOT

Грузовой самолет UPS MD-11 потерпел крушение в районе аэропорта Луисвилла в американском штате Кентукки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

На место происшествия прибыли оперативные службы. В связи с инцидентом аэропорт объявил о временном закрытии летного поля.

В сети распространяются кадры со столбом черного дыма, который поднимается недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

По данным ABC, в результате крушения пострадали несколько человек. Их состояние в данный момент уточняется.

Ранее пассажирский самолет упал на юго-востоке Кении. В результате случившегося погибли 11 человек. На борту самолета находились 8 граждан Венгрии, 2 гражданина Германии и гражданин Кении, выполнявший обязанности пилота.

Еще один инцидент произошел до этого в венесуэльском штате Тачира, где двухмоторный самолет разбился при взлете с аэродрома Парамильо. После случившегося воздушное судно сгорело, что затруднило идентификацию экипажа и самого самолета.