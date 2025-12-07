Фото: kremlin.ru

Разногласия между США и Евросоюзом выгодны для России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в мессенджере Max.

"Американцы продолжают дрессировать обезумевший Евросоюз", – отметил Медведев.

Он также подчеркнул, что этому поспособствовал основатель компании SpaceX Илон Маск, который публично призвал к ликвидации ЕС.

Ранее в Госдуме заявили, что Евросоюзу грозит развал без экономического и политического сотрудничества с Россией. Из-за антироссийской политики экономика стран ЕС стала чувствительной и уязвимой к внешним и внутренним факторам, что может вызвать возмущение и протесты со стороны граждан.

После этого Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок, так как он разрушает демократию в Европе. Медведев поддержал его призыв, отметив, что ЕС ЕС необходимо упразднить, а отдельным странам вернуть суверенитет.