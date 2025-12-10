Форма поиска по сайту

10 декабря, 07:59

Происшествия

Ларисе Долиной провели политологическую экспертизу

Фото: legion-media.com/ТАСС/Владимир Гердо

В рамках уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной следователи провели судебную политологическую (деструктологическую) экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Из документов следует, что экспертизу провели на основании постановления старшего следователя специализированного отдела УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что выводы данной экспертизы не оспаривались сторонами в ходе гражданского судебного разбирательства между артисткой и покупательницей ее квартиры Полиной Лурье.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Под влиянием злоумышленников она продала свою квартиру и перевела полученные от продажи деньги, а также другие свои средства, на так называемый "безопасный счет".

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве, завершилось в июле 2025 года. Суд вынес приговор фигурантам: Андрею Основе назначил 4 года тюрьмы, а Артуру Каменецкому, Дмитрию Леонтьеву и Анжеле Цырульниковой – по 7 лет лишения свободы.

Кроме того, Цырульникова должна выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные подсудимые – по 900 тысяч рублей каждый.

Артистке удалось через суд оспорить сделку по продаже квартиры, в результате чего она сохранила право собственности на это жилье.

Позже в Верховный суд РФ поступила жалоба на решения нижестоящих судов по иску артистки к покупательнице недвижимости Полине Лурье. Высшая судебная инстанция уже запросила материалы дела об оспаривании сделки с квартирой певицы.

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявляла, что ее клиентка не сомневалась во вменяемости артистки в момент совершения сделки купли-продажи. По словам защиты, поскольку артистка ведет педагогическую деятельность, она обязана ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.

Покупательница квартиры Долиной отказалась от мирового соглашения

