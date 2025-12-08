Форма поиска по сайту

08 декабря, 14:13

Шоу-бизнес

Адвокат Лурье заявила о вменяемости Долиной при продаже квартиры

Фото: legion-media.com/ТАСС/Владимир Гердо

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье не сомневалась во вменяемости артистки. Об этом рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

"У нас не было сомнений во вменяемости Долиной", – приводит слова защитницы РИА Новости.

Адвокат подчеркнула, что Долина ведет педагогическую деятельность. Следовательно, она должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.

При этом ранее певица в своем иске к Лурье заявила, что та не проявила разумной осмотрительности и осторожности при заключении сделки. Она также добавила, что покупательница не приняла во внимание обстоятельства, которые сопутствовали сделке.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Она, попав под влияние злоумышленников, продала квартиру и перевела вырученные средства и другие деньги на некий "безопасный счет".

Расследование дела, возбужденного по статье о мошенничестве, было завершено в июле 2025-го. Суд приговорил Андрея Основу к 4 годам тюрьмы, а Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7 годам лишения свободы. Последняя также должна выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.

Кроме того, Долина смогла оспорить в суде сделку о продаже квартиры. В результате право собственности на имущество было сохранено за певицей, а Лурье осталась без недвижимости и денег.

Позже в Верховный суд России поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье. Инстанция уже истребовала материалы дела об оспаривании сделки с квартирой певицы.

Покупательница квартиры Долиной отказалась от мирового соглашения

