Долина в иске к покупательнице квартиры заявила о неосмотрительности при сделке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Советская и российская эстрадная певица Лариса Долина в своем иске к покупательнице ее квартиры Полине Лурье заявила, что та не проявила разумной осмотрительности и осторожности при заключении сделки. Это следует из вердикта суда по делу о продаже жилья артистки, который есть в распоряжении ТАСС.

Певица также сообщила, что покупательница не приняла во внимание обстоятельства, которые сопутствовали сделке и свидетельствовали об искажении воли исполнительницы. Помимо этого, в иске Долина указала, что Лурье является индивидуальным предпринимателем в сфере аренды и управления собственным или арендованным имуществом.

Артистка стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Злоумышленники убедили ее в существовании угрозы для недвижимости и уговорили продать квартиру, а затем перевести вырученные средства и другие деньги на некий "безопасный счет".

Расследование дела, возбужденного по статье о мошенничестве, было завершено в июле 2025-го. Сумма общего ущерба превысила 317,6 миллиона рублей.

В ноябре этого года суд приговорил Андрея Основу к 4 годам тюрьмы, а Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7 годам лишения свободы. Последняя также должна выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.

Сделку о продаже квартиры Долина смогла оспорить в суде. В результате право собственности на имущество было сохранено за певицей, а Лурье осталась без недвижимости и денег.

В связи с этим на исполнительницу обрушилась волна хейта. Она была вынуждена закрыть комментарии в своих соцсетях. Пользователи назвали артистку "похитителем новоселья" и запустили флешмоб с призывом "отменить" ее после произошедшего.

Спустя время в Верховный суд России поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье. Инстанция уже истребовала материалы дела об оспаривании сделки с квартирой певицы.

По словам адвоката Лурье, это может означать, что ВС РФ усмотрел нарушение в вердикте нижестоящих инстанций. Юрист предположил, что дело может быть пересмотрено. Вместе с тем инстанция привлекла дочь певицы Ангелину и ее малолетнюю внучку к спору вокруг квартиры.

Помимо этого, выяснилось, что Лурье заплатила за Долину налог на имущество физлиц в размере более 100 тысяч рублей. Покупательница квартиры надеется, что Верховный суд РФ признает сделку купли-продажи законной. В связи с этим она отказалась от мирового соглашения в споре за недвижимость.

В свою очередь, Долина пообещала, что вернет Лурье деньги за квартиру. По словам артистки, это справедливое решение, так как та не была виновата в обмане. Несмотря на это, покупательница квартиры певицы не собирается отзывать свою жалобу из Верховного суда РФ.