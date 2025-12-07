Адвокат Свириденко: Лурье ждет, что суд передаст ей квартиру Долиной

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье ждет, что Верховный суд РФ признает сделку купли-продажи законной. Об этом в беседе с РИА Новости заявила адвокат женщины Светлана Свириденко.

"Полина ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде РФ, ибо эта квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей", – сказала адвокат.

Ранее стало известно, что Лурье не собирается отзывать свою жалобу, несмотря на обещания Долиной о готовности возместить деньги за недвижимость. Свириденко также подчеркнула, что певица не выходила на связь с Лурье.

Долина стала жертвой аферистов в августе 2024 года, продав квартиру и переведя деньги за нее на "безопасный счет".

Позже по факту мошенничества возбудили уголовное дело. В ходе расследования была установлена общая сумма ущерба – более 317,6 миллиона рублей.

Суд вынес приговор четверым фигурантам дела. Также Долина смогла оспорить сделку о продаже квартиры в суде, оставив право собственности на имущество за собой.

Спустя время в Верховный суд России поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье. Суд истребовал материалы дела об оспаривании сделки с квартирой и привлек к спору дочь Долиной Ангелину и ее несовершеннолетнюю внучку.