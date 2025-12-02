Жалоба на решения по делу о квартире Долиной поступила в Верховный суд РФ

Фото: ТАСС/Константин Андреев

Верховный суд России получил жалобу на решения нижестоящих инстанций по иску певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье, передает ТАСС.

"Поступила, она будет рассмотрена в установленном порядке", – говорится в пресс-службе ВС РФ.

В суд и к министру юстиции Константину Чуйченко ранее обратились глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и депутат Алексей Корниенко. Они попросили дать разъяснения по делам, связанным со "схемой Долиной".

Певица стала жертвой мошенников в августе 2024 года, продав под влиянием аферистов квартиру. Однако она смогла оспорить сделку в судебном порядке и сохранить право собственности.

В результате суд приговорил фигуранта дела Андрея Основа к 4 годам тюремного заключения, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7. Последняя также должна будет выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.

При этом в Госдуме призвали Верховный суд России принять новое постановление по делу певицы. Депутат Сергей Гаврилов подчеркнул, что пересмотр дела может задать другой вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье.