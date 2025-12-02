Форма поиска по сайту

02 декабря, 14:16

Политика

Депутат Останина обратилась в Верховный суд из-за "схемы Долиной"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и депутат Алексей Корниенко обратились в Верховный суд и к министру юстиции России Константину Чуйченко с просьбой дать судам разъяснения по делам, связанным со "схемой Долиной".

В беседе с RTVI Останина пояснила, что основная проблема в ситуации с "бабушкиными квартирами" заключается в прецеденте избирательного правосудия. Суды каждый раз выносят разные решения.

Депутат подчеркнула, что они должны быть одинаковыми для всех, независимо от того, кем являются пострадавшие. По ее словам, суд не может вставать на сторону человека только потому, что он решил, что может пренебрегать законами.

Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года, продав под влиянием аферистов квартиру. Певица смогла оспорить сделку в судебном порядке и сохранить право собственности.

Расследование уголовного дела завершили в июле 2025-го. В ноябре суд приговорил фигуранта Андрея Основа к 4 годам тюремного заключения, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7. Последняя также должна будет выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.

При этом в Госдуме призвали Верховный суд России принять новое постановление по делу певицы. Депутат Сергей Гаврилов подчеркнул, что пересмотр дела может задать другой вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье. Он также посоветовал покупателям выстраивать собственную систему подстраховок.

Певицу Ларису Долину пригласили принять участие в круглом столе в Госдуме

судыполитикашоу-бизнес

