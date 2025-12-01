Ларису Долину пригласили в Госдуму обсудить проблемы сделок с жильем

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Певицу Ларису Долину пригласили к участию в круглом столе в Госдуме для обсуждения проблемы сделок с жильем на рынке вторичного жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу депутата от ЛДПР Дмитрия Свищева.

Ожидается, что первое заседание созданной парламентарием рабочей группы пройдет в формате открытого круглого стола 17 декабря. На него в том числе приглашены юристы, представители Росреестра, Минюста и банковского сектора, депутаты, правозащитники и авторитетные блогеры.

По словам депутата, поводом для проведения мероприятия стало резкое распространение мошеннической схемы на вторичке. Продавцы после совершения сделки и получения денег через суд требуют вернуть себе имущество, заявляя, что стали жертвами мошенников. В результате страдает добросовестный покупатель, который остается и без жилья, и без денег.

"Люди боятся покупать квартиры. Они видят, что даже идеально чистая с точки зрения закона сделка может быть отменена по надуманному предлогу", – подчеркнул Свищев.

Он добавил, что сложившаяся ситуация приобрела характер национального бедствия.

Схема с оспариванием сделок получила распространение после истории с Долиной. Певица стала жертвой мошенников в августе 2024 года, продав под влиянием аферистов квартиру. Долина смогла оспорить сделку в судебном порядке и сохранить право собственности на квартиру .

Расследование уголовного дела завершили в июле 2025-го. В ноябре суд приговорил фигурантов Андрея Основа к 4 годам тюремного заключения, а Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7. Последняя также должна будет выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.

Позже в Госдуме призвали Верховный суд РФ принять новое постановление по делу певицы. Депутат Сергей Гаврилов подчеркнул, что пересмотр может задать другой вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье. Он также посоветовал покупателям выстраивать собственную систему подстраховок.