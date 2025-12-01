Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 18:36

Политика

Ларису Долину пригласили в Госдуму обсудить проблемы сделок с жильем

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Певицу Ларису Долину пригласили к участию в круглом столе в Госдуме для обсуждения проблемы сделок с жильем на рынке вторичного жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу депутата от ЛДПР Дмитрия Свищева.

Ожидается, что первое заседание созданной парламентарием рабочей группы пройдет в формате открытого круглого стола 17 декабря. На него в том числе приглашены юристы, представители Росреестра, Минюста и банковского сектора, депутаты, правозащитники и авторитетные блогеры.

По словам депутата, поводом для проведения мероприятия стало резкое распространение мошеннической схемы на вторичке. Продавцы после совершения сделки и получения денег через суд требуют вернуть себе имущество, заявляя, что стали жертвами мошенников. В результате страдает добросовестный покупатель, который остается и без жилья, и без денег.

"Люди боятся покупать квартиры. Они видят, что даже идеально чистая с точки зрения закона сделка может быть отменена по надуманному предлогу", – подчеркнул Свищев.

Он добавил, что сложившаяся ситуация приобрела характер национального бедствия.

Схема с оспариванием сделок получила распространение после истории с Долиной. Певица стала жертвой мошенников в августе 2024 года, продав под влиянием аферистов квартиру. Долина смогла оспорить сделку в судебном порядке и сохранить право собственности на квартиру .

Расследование уголовного дела завершили в июле 2025-го. В ноябре суд приговорил фигурантов Андрея Основа к 4 годам тюремного заключения, а Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7. Последняя также должна будет выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.

Позже в Госдуме призвали Верховный суд РФ принять новое постановление по делу певицы. Депутат Сергей Гаврилов подчеркнул, что пересмотр может задать другой вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье. Он также посоветовал покупателям выстраивать собственную систему подстраховок.

В Госдуме призвали Верховный суд принять новое постановление по делу о квартире Долиной

Читайте также


политикашоу-бизнеснедвижимость

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика