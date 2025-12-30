SCMP: китайские ученые создали почти бескостного карпа, чтобы его было легче есть

Фото: 123RF.com/buhta

В Китае ученые с использованием генетической инженерии создали новый, почти лишенный мелких костей вид карпа, следует из видеорепортажа газеты South China Morning Post (SCMP).

Исходя из материала, многие люди считают карпа деликатесом, однако из-за наличия большого количества тонких костей этот вид рыбы становится одним из самых нелюбимых. Решение нашли китайские исследователи, которые заблокировали у карпа ген, ответственный за рост костей.

По словам ученого Гуй Цзяньфана, работа над проектом находится на завершающей стадии. В настоящее время идут обсуждения по коммерциализации генетически модифицированной рыбы.

"Главным достижением стало удаление этих маленьких, самых неприятных косточек во время употребления рыбы в пищу", – поделился эксперт.

В публикации отмечается, что в новом виде сохранены основные кости, такие как позвоночник и ребра, а межмышечные кости удалены.

"Основные кости нельзя удалять. Если мы их удалим, рыба просто не сможет выжить", – пояснил Цзяньфань.

Помимо изменения костной структуры, новый вид рыбы был генномодифицирован также и для более быстрого роста.

