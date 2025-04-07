Bloomberg: ученые воскресили вымерший вид лютоволков, известный по "Игре престолов"

Фото: youtube.com/Сolossal Biosciences

Биотехнологической компании Colossal Biosciences из США удалось воскресить вымерший более 12 тысяч лет назад вид "ужасных волков" (dire wolves), получивших известность под именем лютоволки (direwolves) в сериале "Игра престолов". Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию.

Ученые смогли воскресить трех волков. Двух самцов назвали Ромул и Рем в честь легендарных основателей Рима, вскормленных волчицей. Самка же получила имя Кхалиси в честь одной из главных героинь "Игры престолов".

По данным агентства, масса волчат сейчас на 20–25% больше, чем масса их ближайшего сохранившегося вида – серого волка. Щенки лютоволка находятся на закрытой территории в секретном месте в США.

В материале подчеркивается, что процесс воскрешения лютоволков был непростым. Colossal Biosciences пришлось связаться с разными музеями в Штатах, чтобы получить образцы, содержащие ДНК вымерших животных. В результате поисков специалисты обнаружили череп возрастом 72 тысячи лет в Айдахо, а также зуб возрастом 13 тысяч лет в Огайо.

"Получить совокупность генов было по-настоящему сложно, они ("ужасные волки". – Прим. ред.) не жили в холодном климате, поэтому ДНК сохранилась не так хорошо", – поделилась главный научный сотрудник компании, доктор Бет Шапиро.

По ее словам, группа ученых взяла клетки серого волка и провела 20 редактирований генома с учетом черт лютоволка – крупный размер, тяжелые мышцы и белая шерсть. После эти клетки поместили в яйцеклетки домашних собак, суррогатами же послужили помеси крупных гончих, добавила Шапиро.

Ранее фермер в Австралии поймал тигрового кволла. Животное считалось вымершим более 100 лет. Как уточнил Пао Цай, у него похитили домашнюю птицу.

После этого он провел расследование и обнаружил странное животное, которое раньше не видел. Он сделал несколько снимков находки и обратился в Службу национальных парков и дикой природы Южной Австралии, чтобы идентифицировать существо при помощи специалистов.