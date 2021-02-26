Ученые назвали окончательную причину гибели динозавров

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Ученые Техасского университета в Остине назвали окончательной причиной гибели динозавров голод, который стал следствием падения астероида на Землю 66 миллионов лет назад.

Они проанализировали образцы из кратера Чикшулуб на полуострове Юкатан и в Мексиканском заливе и обнаружили в них астероидную пыль, что подтвердило основную гипотезу. Теперь исследователи считают, что "дело закрыто", говорится в сообщении на сайте университета.

Эта гипотеза гибели динозавров фигурирует в научных кругах с 1980-х годов, когда астероидную пыль обнаружили в геологическом слое, на который приходится вымирание этих животных. Признаком астероидного происхождения пыли является элемент иридий.

Он редко встречается в земной коре, но часто – в некоторых типах астероидов. В ходе исследования специалисты обнаружили похожий всплеск в части скалы, извлеченной из кратера. Отмечается, что ученые смогли датировать пыль с точностью до двух десятилетий после удара.

По оценкам исследователей, поднятая ударом пыль циркулировала в атмосфере Земли около двух десятилетий. Примерно столько же заняло вымирание динозавров. Удар астероида выбросил серу из горных пород в атмосферу, что в свою очередь привело к кислотным дождям и пожарам.

Все это специалисты считают доказательством того, что главной причиной вымирания динозавров и других крупных животных стал голод. Он начался из-за того, что флора мезозоя не могла расти в условиях "астероидной зимы" и снабжать пищей травоядных.

В декабре археологи обнаружили окаменевшие зубы зауроподов, гигантских длинношеих травоядных динозавров, на юго-западе Якутии. Находка стала самой северной в общности обнаруженных останков древних животных.