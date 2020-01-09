Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей

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Ученые заявили о вымирании крупнейшего вида пресноводных рыб современности. Речь идет о так называемых китайских веслоносах, как сообщает портал LiveScience.

"Поскольку нет ни одной особи, содержащейся в неволе, и не сохранилось живых тканей, чтобы восстановить вид, рыбу следует считать вымершей в соответствии с критериями Красной книги", – заявили специалисты.

Веслоносы (научное обозначение – Psephurus gladius) преимущественно обитали в реке Янцзы в Китае. В этой стране рыб признали видом, находящимся под наибольшей угрозой исчезновения, еще в 1989 году. Живую особь последний раз видели в 2003 году.

Китайские веслоносы могли достигать в длину семи метров. Наиболее крупные рыбы весили примерно полтонны. Наиболее часто причиной их вымирания называют загрязнение воды и строительство плотин.

В мае 2019 года стало известно о гибели последнего самца суматранского носорога. Животное скончалось в заповеднике Табин на острове Калимантан. Геном носорога ученые сохранили для будущих поколений.

