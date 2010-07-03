Последний самец суматранского носорога умер в Малайзии

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В Малайзии умер последний самец суматранского носорога по имени Там, сообщает местное издание New Straits Times со ссылкой на министра туризма, культуры и окружающей среды Датук Кристину Лью.

Там умер в заповеднике Табин на острове Калимантан. Точную причину смерти назовут после вскрытия. Вероятно, это произошло из-за старости носорога и множественных нарушений работы внутренних органов.

Министр отметил, что в последние недели жизни Тама ему была оказана всевозможная паллиативная помощь. Геном Тама сохранен для обеспечения выживания вида суматранских носорогов в будущем, когда появятся такие технологии.

Суматранские носороги являются самыми маленькими и самыми редкими из всех видов носорогов. Животные оказались на грани вымирания из-за рогов и других частей тела, которые активно используются в народной медицине.

Весной 2018 года в Кении умер последний самец северного белого носорога по прозвищу Судан. Животному было 45 лет.