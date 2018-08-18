Старейший из содержавшихся в неволе бегемотов умер в Израиле

18 августа, 05:15
Фото: depositphoto/Photocech
Старейшая в мире самка гиппопотама по кличке Тами умерла в Библейском зоопарке Иерусалима в возрасте 59 лет, говорится в сообщении парка.
"Тами скончалась в достойном возрасте, окруженная большой любовью и заботой. Она была старейшей из содержащихся в зоопарках гиппопотамов", – написали сотрудники парка в Facebook.
Бегемота нашли мертвым в пруду вольера африканских животных. По словам смотрителей, Тами всегда была окружена заботой и пользовалась большим авторитетом среди обитателей Африканского сада.
Гиппопотам родился в зоопарке израильского города Петах-Тиква в 1959 году. Позднее ее перевезли в Иерусалим, где самке подыскали пару – бегемота Мати. В мае 2006 года 35-летний гиппопотам трагически погиб, проглотив резиновый мяч, который был заброшен в вольер посетителями зоопарка. После смерти своего верного друга Тами "погрузилась в глубокий траур".
В июле в Московском зоопарке рассказали, что у красных (кубинских) и розовых фламинго родились первые четыре птенца. Малышей можно увидеть на Большом пруду.
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