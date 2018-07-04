Первые птенцы фламинго родились в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первые четыре птенца родились у красных (кубинских) и розовых фламинго в Московском зоопарке, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Увидеть их можно уже сейчас на Большом пруду. В ближайшее время детенышей должно стать еще больше.
Хотя птенцы выбираются из гнезд и прогуливаются по вольеру, ведут они себя робко. Взрослые фламинго с трепетом относятся к малышом: постоянно наклоняются к ним, чтобы осмотреть.
Обычно в кладке фламинго можно найти от одного до двух крупных яиц. Родители месяц по очереди высиживают будущее потомство. В процессе участвуют и самец, и самка: пока одна из птиц сидит на гнезде, другая кормится.
Птенцы фламинго появляются на свет с прямым клювом, но спустя две–три недели он начинает изгибаться и приобретает характерную для этого вида форму. Еще новорожденные фламинго покрыты сероватым пушком и не похожи на своих взрослых собратьев. Яркое оперение у них появляется только на третьем году жизни после нескольких линек.
До конца года в зоосад привезут редких мадагаскарских фоссов, и впервые за 30 лет там поселится птица-секретарь. 3 июля впервые после зимнего перерыва вывели на прогулку карликовую бегемотиху Ксюшу. За зиму она успела подрасти. Понаблюдать за животным можно на новой территории зоопарка на экспозиции "Животные Африки". Активнее всего бегемотиха утром, около 8:30.
В конце июня в зоопарке поселились два амурских тигра. Они переехали из центра воспроизводства редких видов в Подмосковье. Они привыкают к новому дому, с любопытством исследуют территорию, гуляют по вольеру и играют друг с другом.
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