Карликового бегемота Ксюшу вывели в наружный вольер зоопарка после зимы

Фото: Московский зоопарк
Карликовая бегемотиха Ксюша впервые после зимнего перерыва вышла в наружный вольер, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.
Животное радуется возможности размяться и погулять в большом открытом пространстве на свежем воздухе. За зиму она заметно подросла, но осталась энергичной и непоседливой. Даже зимой Ксюша не расставалась с многочисленными игрушками.
Одна из ее любимых – деревянный плот, который сделали сотрудники зоопарка специально для бегемотихи. Она подныривает под него, а потом резко всплывает на поверхность, переворачивая плот. Иногда сотрудники раскладывают на плоту лакомства, чтобы Ксюша искала их во время игры.
Увидеть ее можно на новой территории зоопарка на экспозиции "Животные Африки". Активнее всего животное утром, в районе 8:30.
Последние 30 лет в Московском зоопарке нельзя было понаблюдать за бегемотом. В советское время, с 1930-х по 1980-е годы, там содержались обыкновенные гиппопотамы.
В конце июня в зоопарке поселились два амурских тигра. Они переехали из центра воспроизводства редких видов в Подмосковье.
Животные хорошо перенесли дорогу и сейчас осваиваются в своем новом доме. Они с интересом исследуют территорию, гуляют по вольеру и играют друг с другом.
В конце мая на свет появились детеныши овцебыков, сычуаньских такинов, дагестанских туров и винторогих козлов. Малыши начали знакомиться с сородичами и осваивать зоопарк.
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