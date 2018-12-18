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18 декабря, 21:29

Ставший экспонатом броненосец Креветка умер не из-за проблем в личной жизни

животные

18 декабря, 21:29

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Фото: Государственный Дарвиновский музей

В Дарвиновском музее уточнили судьбу ставшего его экспонатом шаровидного броненосца Креветки. Он скончался не из-за проблем в личной жизни, сообщили в пресс-службе музея.

Музей получил броненосца в подарок от Московского зоопарка. Сведения о том, что у него не складывались отношения с самками, опровергли. В музее извинились за публикацию непроверенной информации.

Креветку привезли в Московский зоопарк из Вены в 2014 году. В июне 2017 года из токийского зоопарка Уэно получили самку шаровидного броненосца. В июне 2018 года у них родился детеныш.

В августе 2018 года Креветка умер из-за неизлечимых хронических заболеваний. Шаровидных броненосцев не было в коллекции Дарвиновского музея, и зоопарк решил подарить музею шкуру зверька. "Таксидермист Валентина Кубанина сделала из нее великолепное произведение таксидермического искусства", – заключили в пресс-службе.

животные

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