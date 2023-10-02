Австралийский фермер поймал считавшееся 100 лет вымершим животное

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Фермер в Австралии поймал тигрового кволла. Животное считалось вымершим более 100 лет. Об этом пишет LADBible.

Как уточнил Пао Цай, у него похитили домашнюю птицу. После этого он провел расследование и обнаружил странное животное, которое раньше не видел. Он сделал несколько снимков находки и обратился в Службу национальных парков и дикой природы Южной Австралии, чтобы идентифицировать существо при помощи специалистов.

"Это было невероятно. Сначала я понятия не имел, что это такое", – сказал фермер.

Эксперты уточнили, что данный случай – первое наблюдение тигрового кволла за 100 лет. До этого животное никто не держал в руках и не фотографировал. Специалисты поймали зверька с помощью ловушки и сейчас пытаются понять, откуда именно прибежал тигровый кволл, живет он в стае или один.

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