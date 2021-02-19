Вымирающего черноногого хорька впервые клонировали в США

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Два месяца назад в США родился клон черноногого хорька, вымершего более тридцати лет назад, сообщает "Мир 24".

Служба охраны рыб и дикой природы США заявила, что рождение Элизабет Энн стало "смелым шагом вперед" в усилиях по увеличению генетического разнообразия черноногих хорьков, которые были внесены в список исчезающих видов с 1967 года.

"Отсутствие генетического разнообразия может привести к тому, что вид станет более восприимчивым к болезням и генетическим аномалиям, что может снизить шансы на успешное размножение", – пояснили ученые.

Директор горно-прериального региона Службы охраны рыбы и дикой природы США Норин Уолш заявил, что это первое клонирование аборигенного исчезающего вида в Северной Америке и оно дает многообещающий инструмент для продолжения усилий по его сохранению.

Ранее в Антарктиде под ледниками обнаружили неизвестных науке животных, которые обитают на глубине и в полной темноте. Теперь ученым предстоит разобраться, где еще под ледниками возможна жизнь.