Вымирающего черноногого хорька впервые клонировали в США

Фото: fws.gov
Два месяца назад в США родился клон черноногого хорька, вымершего более тридцати лет назад, сообщает "Мир 24".
Служба охраны рыб и дикой природы США заявила, что рождение Элизабет Энн стало "смелым шагом вперед" в усилиях по увеличению генетического разнообразия черноногих хорьков, которые были внесены в список исчезающих видов с 1967 года.
"Отсутствие генетического разнообразия может привести к тому, что вид станет более восприимчивым к болезням и генетическим аномалиям, что может снизить шансы на успешное размножение", – пояснили ученые.
Директор горно-прериального региона Службы охраны рыбы и дикой природы США Норин Уолш заявил, что это первое клонирование аборигенного исчезающего вида в Северной Америке и оно дает многообещающий инструмент для продолжения усилий по его сохранению.
Ранее в Антарктиде под ледниками обнаружили неизвестных науке животных, которые обитают на глубине и в полной темноте. Теперь ученым предстоит разобраться, где еще под ледниками возможна жизнь.
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