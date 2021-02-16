В Антарктиде под ледниками нашли неизвестных науке животных

В Антарктиде обнаружили неизвестных животных, которые обитают на глубине и в полной темноте. Британские ученые бурили льды, чтобы взять образцы пород со дна, и наткнулись на булыжник с незнакомыми организмами. Животные прикрепляются к подводным скалам и напоминают губок.

Однако ранее ученые считали, что в таких условиях могут обитать только подвижные существа, которые могут сами добывать себе пропитание. Теперь им предстоит разобраться, где еще под ледниками возможна жизнь. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.