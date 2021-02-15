Жизнь обнаружили под Антарктидой

Фото: ТАСС/Mike King/Zuma

Британские ученые обнаружили подо льдом Антарктиды неисследованных ранее живых существ, похожих на псевдогубки, сообщает "Экспресс газета".

В статье научно-исследовательского журнала Frontiers in Marine Science говорится, что живые организмы удалось найти в ходе бурения. Соответствующую экспедицию провели сотрудники Британской антарктической службы. Уточняется, что специалисты пробурили восемь скважин в толщине ледника Фильхнера, одна из них достигла дна. Сама область под ледниками остается до сих пор малоизученной.

До этого считалось, что под шельфовыми ледниками нет жизни. Новое открытие опровергло суждение о необитаемости ледников, якобы прикрепленные бентосные формы организмов не могут находиться подо льдом, так как им требуется фотосинтез.

Бурильщики смогли углубиться на расстояние в 900 метров, затем спустили на дно специальную видеокамеру для фиксации происходящего. Согласно полученным изображениям, непонятные живые существа обитают на дне, они напоминают губки.

Согласно предварительной информации, эти псевдогубки питаются метановыми струями, а также веществами, которые освобождаются при таянии ледников. По словам ученого Хью Гриффитса, открытие является одной из "счастливых случайностей".



Ученые долгие годы полагали, что в кромешной темноте способны жить только лишь некоторые хищники и падальщики. К таковым относятся медузы, креветки и другие стрекающие существа.

Открытие британских ученых, возможно, повлияет на научные представления о жизни под ледниками Антарктиды.

В прошлом месяце ученые из Кардиффского университета предупредили о возникновении нового ледникового периода. Причиной климатических изменений могут стать таяния айсбергов в Антарктиде.