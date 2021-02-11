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Наука

16:13

Ученые обнаружили у свиней экстраординарные умственные способности

наука

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Американские исследователи обнаружили, что у некоторых видов свиней есть неожиданные для этих животных когнитивные способности. Об говорится в материале ученых, сообщает "Газета.ру".

В опыте принимали участие две йоркширские свиньи Гамлет и Омлет, а также две микросвинки породы панепинто по имени Эбони и Айвори. Специалисты из американского Университета Пердью хотели выяснить, могут ли данные животные играть в видеоигру с использованием джойстика.

Сейчас эксперты уже смогли обучить свиней игре, в которой курсору нужно сталкиваться со стеной. После победы динамики издают специальный звук, а победившее животное получает лакомство.

По результатам наблюдений победа и прогресс в обучении были у Гамлета и Омлета.

Ранее Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом. В компании Маска считают, что чипирование поможет лечить неврологические заболевания.

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