Боевые поросята Илона. Для чего Маск вживил свиньям мозговые чипы?

Компания Илона Маска Neuralink провела презентацию обновленного прототипа мозгового имплантата. Разработка представляет собой электронный чип размером чуть больше монеты, вживляемый в мозг. Подробности – в обзоре научного обозревателя Николая Гринько.





Фото: Neuralink

От чипа отходят 1 024 тонких полимерных электрода длиной около 5 сантиметров. Толщина каждой нити – 20 микрон, что примерно в 5 раз тоньше человеческого волоса. В перспективе Neuralink должен осуществлять связь живого мозга с компьютером, но на данном этапе всего лишь регистрирует активность нейронов.

Операция по вживлению будет проводиться с помощью специального робота-хирурга, в идеале – вообще без участия человека. По заявлению Маска, процедура будет длиться всего несколько минут и потребует только местной анестезии: в черепе просверливается отверстие для чипа, нити-электроды по одной погружаются в мозг с высокой точностью, а затем место установки закрывается кожей, так что апгрейд становится абсолютно незаметным.



Энергия для чипа передается беспроводным способом – пользователю нужно будет раз в сутки прикладывать к голове магнитный коннектор. Управляется вся система с помощью специального приложения в телефоне, связь с которым осуществляется по Bluetooth.

Самая интересная часть презентации заключалась в том, что в ней принимали участие три поросенка. Настоящих, живых. Первый не был подвергнут никаким операциям, второму Neuralink был установлен два месяца назад, а у третьего нейроинтерфейс был уже удален. Ни внешне, ни по поведению свинки никак не отличались друг от друга.



Зато Гертруда – свинка с чипом – с удовольствием вынюхивала угощение, и система наглядно демонстрировала всплески активности ее нейронов в те моменты, когда ее пятачок обнаруживал что-нибудь вкусное.



Маск заявил, что главные задачи интерфейса Neuralink медицинские: лечение болезней нервной системы, восстановление поврежденных зрения и слуха, коррекция двигательной активности. Но в будущем система должна дать пользователю возможность взаимодействовать с компьютером силой мысли: набирать текст, играть в игры, управлять приложениями и так далее. Именно для этого на презентации и были нужны свиньи: чтобы продемонстрировать, что чип можно легко устанавливать и извлекать, не нанося живому существу никакого вреда.

На самом деле Маск, конечно же, пытается зародить революцию в области взаимодействия человека с компьютером. В его отдаленных планах сделать так, чтобы люди постоянно использовали Neuralink, словно привычную сейчас аудиогарнитуру или VR-очки. Не зря же он сообщил, что со временем операция по установке чипа в голову будет проще и дешевле, чем лазерная коррекция зрения. А незадолго до презентации на чей-то вопрос в "Твиттере": "Можно ли с помощью Neuralink слушать музыку?" – коротко ответил: "Да".



Что ж, возможно через несколько лет мы сможем, например, мысленно набирать сообщения, пользоваться навигаторами или даже смотреть кино, просто отправив его с телефона прямо себе в мозг. Единственный минус технологии – придется ежевечерне примагничивать себе на затылок беспроводную зарядку.

Кстати, во время презентации Илон Маск в шутку намекнул, что Neuralink прямо сейчас может находиться в его голове. Конечно, несмотря на всю свою эксцентричность, Маск вряд ли станет рисковать собственным мозгом, вживляя в него незавершенный прототип. Хотя…