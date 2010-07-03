Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

01 сентября, 16:22

Боевые поросята Илона. Для чего Маск вживил свиньям мозговые чипы?

наука

Компания Илона Маска Neuralink провела презентацию обновленного прототипа мозгового имплантата. Разработка представляет собой электронный чип размером чуть больше монеты, вживляемый в мозг. Подробности – в обзоре научного обозревателя Николая Гринько.

Фото: Neuralink

От чипа отходят 1 024 тонких полимерных электрода длиной около 5 сантиметров. Толщина каждой нити – 20 микрон, что примерно в 5 раз тоньше человеческого волоса. В перспективе Neuralink должен осуществлять связь живого мозга с компьютером, но на данном этапе всего лишь регистрирует активность нейронов.

Операция по вживлению будет проводиться с помощью специального робота-хирурга, в идеале – вообще без участия человека. По заявлению Маска, процедура будет длиться всего несколько минут и потребует только местной анестезии: в черепе просверливается отверстие для чипа, нити-электроды по одной погружаются в мозг с высокой точностью, а затем место установки закрывается кожей, так что апгрейд становится абсолютно незаметным.

Энергия для чипа передается беспроводным способом – пользователю нужно будет раз в сутки прикладывать к голове магнитный коннектор. Управляется вся система с помощью специального приложения в телефоне, связь с которым осуществляется по Bluetooth.

Самая интересная часть презентации заключалась в том, что в ней принимали участие три поросенка. Настоящих, живых. Первый не был подвергнут никаким операциям, второму Neuralink был установлен два месяца назад, а у третьего нейроинтерфейс был уже удален. Ни внешне, ни по поведению свинки никак не отличались друг от друга.

Зато Гертруда – свинка с чипом – с удовольствием вынюхивала угощение, и система наглядно демонстрировала всплески активности ее нейронов в те моменты, когда ее пятачок обнаруживал что-нибудь вкусное.

Маск заявил, что главные задачи интерфейса Neuralink медицинские: лечение болезней нервной системы, восстановление поврежденных зрения и слуха, коррекция двигательной активности. Но в будущем система должна дать пользователю возможность взаимодействовать с компьютером силой мысли: набирать текст, играть в игры, управлять приложениями и так далее. Именно для этого на презентации и были нужны свиньи: чтобы продемонстрировать, что чип можно легко устанавливать и извлекать, не нанося живому существу никакого вреда.

На самом деле Маск, конечно же, пытается зародить революцию в области взаимодействия человека с компьютером. В его отдаленных планах сделать так, чтобы люди постоянно использовали Neuralink, словно привычную сейчас аудиогарнитуру или VR-очки. Не зря же он сообщил, что со временем операция по установке чипа в голову будет проще и дешевле, чем лазерная коррекция зрения. А незадолго до презентации на чей-то вопрос в "Твиттере": "Можно ли с помощью Neuralink слушать музыку?" – коротко ответил: "Да".

Что ж, возможно через несколько лет мы сможем, например, мысленно набирать сообщения, пользоваться навигаторами или даже смотреть кино, просто отправив его с телефона прямо себе в мозг. Единственный минус технологии – придется ежевечерне примагничивать себе на затылок беспроводную зарядку.

Кстати, во время презентации Илон Маск в шутку намекнул, что Neuralink прямо сейчас может находиться в его голове. Конечно, несмотря на всю свою эксцентричность, Маск вряд ли станет рисковать собственным мозгом, вживляя в него незавершенный прототип. Хотя…

Читайте также

Гринько Николай

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать