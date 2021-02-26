Исчезнувшую 160 лет назад птицу обнаружили в Индонезии

На острове Борнео в Индонезии орнитологи обнаружили чернобровую тимелию – редчайшую птицу, которую в последний раз наблюдали в природе в 1840-х годах, сообщает "Мир 24".
В 1843–1848 годах экспедиция немецкого геолога Карла Шванера поймала единственный экземпляр. На его основе французский орнитолог Шарль Люсьен Бонапарт подготовил описание нового вида, но с тех пор птицу больше никто не встречал вплоть до недавнего времени.
В течение 160 лет многие ученые считали этот вид вымершим. Однако в октябре 2020 года жители Борнео смогли поймать и сфотографировать живую птицу.
Сейчас орнитологи планируют путешествие на остров с целью установить численность популяции этого вида и выяснить, нуждается ли он в защите.
Ученые отметили, что ни одна азиатская птица не считалась потерянной столько времени. Они предполагают, что в местных лесах могли уцелеть другие виды, которые сейчас считаются вымершими.
Ранее в США смогли клонировать черноногого хорька, вымершего более 30 лет назад. Это первое клонирование аборигенного исчезающего вида в Северной Америке, которое дает многообещающий инструмент для продолжения усилий по его сохранению.
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