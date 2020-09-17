Ученые нашли крокодила, жившего на Земле 70 миллионов лет назад

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Ученые Каталонского института палеонтологии определили ранее неизвестный науке вид крокодила. По предварительным оценкам, хладнокровное проживало на Земле 70 миллионов лет назад, указано на сайте учреждения.

Окаменелые останки рептилии были обнаружены в 2013 году в районе Альт-Уржель провинции Лейда. Ученые назвали крокодила Ogresuchus furatus (похищенный крокодил-людоед), отразив в прозвище вида инцидент с похищением скелета неизвестными.

Исследователи отнесли найденного крокодила к вымершему семейству себецид (Sebecidae). Эти рептилии жили на Земле в период между палеоценом и средним миоценом, причем возраст скелета составляет около 71,5 миллиона лет.

Предположительно, представители вида Ogresuchus furatus были небольшого размера и питались детенышами динозавров.

В Австралии летом 2020 года поймали крокодила весом 350 килограммов. Длина рептилии составила 4,4 метра. Впоследствии было решено доставить животное на крокодиловую ферму, чтобы самец участвовал в программе размножения вида.

