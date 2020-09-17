Ученые нашли крокодила, жившего на Земле 70 миллионов лет назад

Фото: ТАСС/UIG
Ученые Каталонского института палеонтологии определили ранее неизвестный науке вид крокодила. По предварительным оценкам, хладнокровное проживало на Земле 70 миллионов лет назад, указано на сайте учреждения.
Окаменелые останки рептилии были обнаружены в 2013 году в районе Альт-Уржель провинции Лейда. Ученые назвали крокодила Ogresuchus furatus (похищенный крокодил-людоед), отразив в прозвище вида инцидент с похищением скелета неизвестными.
Исследователи отнесли найденного крокодила к вымершему семейству себецид (Sebecidae). Эти рептилии жили на Земле в период между палеоценом и средним миоценом, причем возраст скелета составляет около 71,5 миллиона лет.
Предположительно, представители вида Ogresuchus furatus были небольшого размера и питались детенышами динозавров.
В Австралии летом 2020 года поймали крокодила весом 350 килограммов. Длина рептилии составила 4,4 метра. Впоследствии было решено доставить животное на крокодиловую ферму, чтобы самец участвовал в программе размножения вида.
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