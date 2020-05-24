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02:31

Чучело "крокодила Гитлера" выставят в Дарвиновском музее в Москве

город животные

Фото: facebook.com/MoscowZoo

Московский зоопарк передаст тело умершего аллигатора Сатурна в Дарвиновский музей.

После изготовления чучела, на которое уйдет несколько месяцев, его выставят в отделе рептилий. Этот дар от зоопарка будет приурочен к 113-летию музея.

Дарвиновский музей уже более 100 лет сотрудничает с Московским зоопарком, и такая практика по увековечению животных существует достаточно давно.

Крокодил прожил в зоопарке 74 года и умер от старости в возрасте 84 лет. Как сообщили РИА Новости в музее, длина животного составляет 3,5 метра.

Рептилия родилась в США примерно в 1936 году. Почти сразу же была доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежала после бомбардировки 23 ноября 1943 года.

Как аллигатор провел дальнейшие 3 года – загадка. Известно, что британские солдаты нашли его в 1946 году и передали СССР. В июле 1946 года Сатурн прибыл в Москву.

Почти сразу родился миф о том, что он якобы был в коллекции Гитлера, говорится в сообщении зоопарка в Facebook.

В Московском зоопарке умер "крокодил Гитлера"

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