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Происшествия

02:21

Украденный "лимузин Сталина" обнаружили в столице

происшествия криминал

Фото: скриншот с видео телеканала Москва 24

Столичная полиция обнаружила автомобиль ЗИС-115 черного цвета, на котором с 1949 года, предположительно, ездил глава советского государства Иосиф Сталин.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, машина была найдена в одном из гаражных боксов. В настоящее время полицейские устанавливают личности и местонахождение похитителей.

Сообщение о краже поступило 27 декабря. Неизвестные угнали автомобиль из гаража на севере города. Бронированный ЗИС-115 погрузили на спецтранспорт. Оперативники сняли отпечатки пальцев на месте происшествия.

Принадлежность раритетного автомобиля и его стоимость не сообщаются. По версии СМИ, машина записана на водителя украинского бизнесмена.

22 ноября стало известно, что в центре столицы угнали советский автомобиль ГАЗ-24 "Волга", используемый на выставках.

"Московский патруль": преступники похитили раритетный ретроавтомобиль

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