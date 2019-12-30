Украденный "лимузин Сталина" обнаружили в столице

Фото: скриншот с видео телеканала Москва 24

Столичная полиция обнаружила автомобиль ЗИС-115 черного цвета, на котором с 1949 года, предположительно, ездил глава советского государства Иосиф Сталин.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, машина была найдена в одном из гаражных боксов. В настоящее время полицейские устанавливают личности и местонахождение похитителей.

Сообщение о краже поступило 27 декабря. Неизвестные угнали автомобиль из гаража на севере города. Бронированный ЗИС-115 погрузили на спецтранспорт. Оперативники сняли отпечатки пальцев на месте происшествия.

Принадлежность раритетного автомобиля и его стоимость не сообщаются. По версии СМИ, машина записана на водителя украинского бизнесмена.

22 ноября стало известно, что в центре столицы угнали советский автомобиль ГАЗ-24 "Волга", используемый на выставках.