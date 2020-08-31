В Австралии поймали крокодила весом 350 килограммов

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Рейнджеры поймали крокодила весом 350 килограммов на тропическом курорте в Австралии. Об этом сообщает РИА Новости.

Рептилию нашли в реке Флора. Она протекает в туристическом регионе на севере континента. Длина животного составила 4,4 метра.

Предыдущий рекорд принадлежал хищнику, пойманному в водоеме Кэтрин поблизости. В 2017 году здесь поймали крокодила длиной 4,7 метра.

Новую рептилию доставили на крокодиловую ферму. С 1970 года животное относится к особо охраняемым видам на севере Австралии, поэтому крокодил будет участвовать в программе разведения.

В июле крокодила якобы обнаружили в подмосковской Балашихе. Впоследствии информация не подтвердилась.

