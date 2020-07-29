Информация об обнаружении крокодила в Балашихе не подтвердилась

Фото: ТАСС/SMG via ZUMA Wire
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин заявил, что информация об обнаруженном якобы крокодиле в реке в городском округе Балашиха не подтвердилась. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В интернете, а также в интернет-мессенджерах появилось видео с крокодилом, плавающим в реке Вьюнке городского округа Балашиха, деревне Русавкино-Романово. Сотрудники Балашихинской ветеринарной станции незамедлительно выехали на место предположительного нахождения крокодила для уточнения информации на видео. Крокодил обнаружен не был", – сказал Разин.
Он рассказал, что сотрудники станции провели подворный обход близлежащих домов с целью сбора информации о наличии животного в указанной реке. Разин отметил, что в итоге эта информация также не подтвердилась.
Ранее ряд СМИ сообщали, что в подмосковной Балашихе в реке Вьюнке обнаружили крокодила. Отмечалось, что животное отловили и перевезли в крокодиловую ферму, расположенную в селе Парфентьево.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: