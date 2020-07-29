Информация об обнаружении крокодила в Балашихе не подтвердилась

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин заявил, что информация об обнаруженном якобы крокодиле в реке в городском округе Балашиха не подтвердилась. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В интернете, а также в интернет-мессенджерах появилось видео с крокодилом, плавающим в реке Вьюнке городского округа Балашиха, деревне Русавкино-Романово. Сотрудники Балашихинской ветеринарной станции незамедлительно выехали на место предположительного нахождения крокодила для уточнения информации на видео. Крокодил обнаружен не был", – сказал Разин.

Он рассказал, что сотрудники станции провели подворный обход близлежащих домов с целью сбора информации о наличии животного в указанной реке. Разин отметил, что в итоге эта информация также не подтвердилась.

Ранее ряд СМИ сообщали, что в подмосковной Балашихе в реке Вьюнке обнаружили крокодила. Отмечалось, что животное отловили и перевезли в крокодиловую ферму, расположенную в селе Парфентьево.

