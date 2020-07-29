Крокодила обнаружили в реке в Балашихе

В подмосковной Балашихе в реке обнаружили крокодила
В подмосковной Балашихе в реке Вьюнке обнаружили крокодила, передает телеканал Москва 24.
Крокодила заметил главный редактор газеты "Подмосковье сегодня". Животное отловили и перевезли в крокодиловую ферму, расположенную в селе Парфентьево.
Специалисты отметили, что прожить долго в подмосковной реке крокодил бы не смог, потому что при температуре воды ниже 23 градусов у животного останавливается пищеварение и организм впадает в анабиоз.
В июне в Подмосковье специалисты природоохранного фонда "Верховье" зафиксировали на территории проектируемого природного парка "Журавлиный край" пару больших кроншнепов. Крупные редкие кулики, занесенные в Красную книгу России, были обнаружены в лугах центральной части будущего парка.
До этого на обследуемой территории на землях Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов были выявлены серые сорокопуты, включенные в Красную книгу России.
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