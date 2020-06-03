В Подмосковье обнаружили краснокнижных кроншнепов

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Специалисты природоохранного фонда "Верховье" зафиксировали на территории проектируемого природного парка "Журавлиный край" пару больших кроншнепов.

Крупные редкие кулики, занесенные в Красную книгу России, были обнаружены в лугах центральной части будущего парка, сообщает газета "Известия".

Как рассказали в областном Минэкологии, в сосняках юго-восточной части также встречено несколько экземпляров ужей, которые занесены в Красную книгу Подмосковья.

Кроме того, в парке найдены краснокнижные растения – небольшая лесная орхидея гудайера ползучая, мох неккера перистая и ветреница дубравная.

До этого на обследуемой территории на землях Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов были выявлены серые сорокопуты, включенные в Красную книгу России.

Ранее в Минэкологии указали, что в Подмосковье участились случаи появления медведей вблизи жилья. Специалисты не исключают, что хищники осмелели на фоне режима самоизоляции.