Суд Адыгеи арестовал задержанного за подготовку теракта в школе

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Майкопский городской суд Республики Адыгея арестовал задержанного за подготовку теракта в местной школе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.

Уточняется, что мужчина будет находиться под стражей до 28 февраля включительно.

О предотвращении теракта в отношении учеников адыгейской школы стало известно 30 декабря. Задержанным оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, являющийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как выяснили правоохранители, деятельность злоумышленника координировали из-за рубежа при помощи мессенджера Telegram. В автомобиле фигуранта нашли бутылки с зажигательной смесью, флаг террорганизации и два тактических ножа.