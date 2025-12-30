Форма поиска по сайту

30 декабря, 12:49

Происшествия

ФСБ пресекла деятельность членов группировки Белхороева в Москве, Чечне и Ингушетии

Фото: depositphotos/Grigorenko

ФСБ задержала в Москве, Ингушетии и Чечне активных участников группировки "Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева" (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей спецслужбы.

Уточняется, что противоправная деятельность была пресечена при взаимодействии с МВД РФ и Росгвардией. В частности, у членов группировки нашли и изъяли большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение взрывчатых веществ", а изъятое оружие направлено на экспертизу.

Кроме того, суд рассматривает еще одно дело против других 12 членов террористической группировки. Фигуранты подозреваются в теракте, из-за которого в 2019 году был убит начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев.

На фоне судебного процесса фиксируются попытки некоторых правозащитников оправдать членов группировки и скомпрометировать правоохранительные органы, указали в ФСБ.

Ибрагим Эльджаркиев и его младший брат Абдулахмед погибли в ноябре 2019-го. Мужчин расстреляли в машине во дворе жилого дома в Москве.

Обвинение по делу о нападении было предъявлено организатору и 11 участникам террористического сообщества в 2020 году.

