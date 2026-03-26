NHK: мужчина ранил женщину ножом в Токио и попытался покончить с собой

26 марта, 15:21
Фото: 123RF.com/tsuguliev
Мужчина напал с ножом на женщину в торговом центре в оживленном районе Икэбукуро в Токио. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на правоохранителей.
После нападения злоумышленник попытался покончить с собой. Пострадавшая госпитализирована, ее состояние уточняется.
Нападавший также был доставлен в больницу, его мотивы неизвестны. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее мужчина с ножом напал на людей на западе Сиднея. По данным СМИ, он атаковал двух граждан внутри мини-маркета, после чего напал на человека около магазина. Последний скончался на месте. Подозреваемого арестовали на соседней улице.