Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
26 марта, 15:32

Экономика

Путин заявил о прогрессе России в международных рейтингах по ведению бизнеса

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Владимир Путин во время пленарного заседания съезда РСПП заявил о прогрессе России в международных рейтингах по ведению бизнеса.

"Причем это не только экспертные оценки, но и мнение самих предпринимателей", – добавил глава государства, призвав к постоянному улучшению деловой среды.

Президент также напомнил, что российский кабмин ранее утвердил национальную модель целевых условий ведения бизнеса на горизонте 2030 года. В этой схеме прописаны ключевые направления действий, которые необходимо предпринять на законодательном, политическом уровне для упрощения работы компаний и улучшения инвестиционного климата.

По словам Путина, первые результаты новой модели ведения бизнеса будут изучены перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ), который состоится уже в этом году. Также будет проанализировано формирование единой системы сопровождения инвесторов.

Ранее Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры заявил о необходимости устранять избыточные административные барьеры, мешающие бизнесу. По его словам, это критически важно для экономического суверенитета России и стабильной работы промышленности, особенно средних и малых производств.

Президент добавил, что количество проверок бизнеса должно быть оптимальным – достаточным для защиты прав потребителей, но без избыточных барьеров. Также Путин призвал действовать в этой сфере продуманно и взвешенно.

властьбизнесэкономика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика