Путин указал на интерес американского бизнеса к сотрудничеству с РФ

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Американский бизнес показывает интерес к сотрудничеству с Россией. Есть сигналы о его желании вернуться на российский рынок, заявил Владимир Путин.

"Мы будем это только приветствовать, все это нужно как следует подготовить", – отметил он.

Ранее Путин заявил, что возвращение зарубежных брендов на российский рынок будет возможно только в том случае, если стране это будет выгодно.

Глава государства указал, что представители крупного иностранного бизнеса уже обратились к нему с просьбой о возвращении в Россию. Однако Путин подчеркнул, что в вопросе "принятия" фирм назад государство будет руководствоваться исключительно своими национальными интересами.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что на сегодняшний день никакие западные компании пока еще не собираются возвращаться в Россию. По его словам, России необходимо исходить из этого, выстраивать собственную тактику и стратегию развития с учетом данного статуса-кво.

