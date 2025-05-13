Путин заявил, что Россия не будет пускать бренды, если ей это невыгодно

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Возвращение зарубежных брендов в Россию будет возможно только в том случае, если стране это будет выгодно, заявил Владимир Путин на встрече с членами "Деловой России".

"По-простому скажу, по-народному: невыгодно, надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть, той или иной компании", – пояснил глава государства.

Более того, он заверил, что 999 из них будут соответствовать требованиям Всемирной торговой организации (ВТО). Глава государства также отметил, что представители крупного зарубежного бизнеса уже обратились к нему с просьбой о возвращении в Россию.

Однако российский лидер подчеркнул, что в вопросе "принятия" фирм обратно государство будет руководствоваться исключительно своими национальными интересами, поскольку важнее всего думать об отечественном бизнесе.

"Если нам крайне нужно что-то на рынке, но нет возможности до сих пор или еще впереди лет 20 для того, чтобы мы вышли на определенные параметры по производству определенных товарных групп, надо соответствующим образом сориентироваться, создавать совместные предприятия", – объяснил Путин.

Еще одним важным фактором президент назвал поведение зарубежных компаний при уходе с рынка РФ. По его словам, власти страны будут тщательно изучать каждый бренд.

"Надо смотреть, кто как себя вел. Кто-то нахамил, оскорблял нас – ну, пускай сидит где-то, Бог с ними", – сказал Путин.

Также российская сторона должна будет принимать во внимание факт финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнул президент.

Процесс возвращения в РФ зарубежного бизнеса уже идет, отмечал ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, на это указывает большое количество регистраций иностранных товарных знаков в стране.

Например, в Роспатент уже поступили заявки от McDonald's, IKEA, Kia, Hyundai и ряда брендов одежды, включая Zara и Bershka. Однако эксперты предупреждают, что условия возвращения будут зависеть от позиции властей и экономических факторов.