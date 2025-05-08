Дмитриев: процесс возвращения иностранного бизнеса в Россию уже идет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Процесс возвращения в Россию зарубежного бизнеса уже идет, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Я думаю, что прогноз сохраняется и мы уже видим, что некоторые компании возвращаются, просто это идет не особо публично, но, безусловно, этот процесс уже идет", – приводит слова Дмитриева ТАСС.

Кроме того, глава РФПИ отметил, что одним из индикаторов данного процесса является большое число регистраций иностранных товарных знаков в РФ.

"Многие бизнесы в различных отраслях подтверждают свой интерес и ведут прямые переговоры", – заметил Дмитриев.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные компании могут вернуться на российский рынок. При этом, по словам российского лидера, возвращение брендов будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний.

Кроме того, Россия будет делать все возможное для поддержки собственного бизнеса, уточнил президент. Он также добавил, что отечественному бизнесу необходимо проявлять гибкость, искать и осваивать новые рынки, а также разрабатывать собственные технологические решения.