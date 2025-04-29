"Известия": зарубежные банки желают вернуться в Россию

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Зарубежные банки сохраняют интерес к ведению бизнеса в РФ. При улучшении отношений России с западными странами, представители иностранного бизнеса могут начать возвращаться на российских рынок. Об этом сообщает газета "Известия".

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью изданию заявил, что такая позиция была озвучена на закрытой встрече депутатов с представителями европейского бизнеса, которая прошла в апреле 2025 года.

Это происходит из-за переговоров России и США, когда Вашингтон неоднократно давал сигналы о готовности к экономическому сотрудничеству с Москвой. К примеру, недавно спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что стороны обсуждают перспективные коммерческие возможности.

Однако эксперты также отмечают, что для полномасштабного возвращения западных банков в Россию необходимо преодолеть множество препятствий, связанных со снятием санкций с российского финансового сектора и восстановлением платежей через SWIFT.

Ранее эксперты рассказали, что в марте 2025 года было зафиксировано пятикратное увеличение спроса на кредиты со стороны россиян. Средняя ставка по выданным кредитам достигла 31%, а средняя сумма выданных кредитов снизилась на 25% по сравнению с 2024 годом и составила 568 094 рубля. При этом преобладающая группа заемщиков – это мужчины.