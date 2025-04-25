Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России по итогам заседания оставил ключевую ставку без изменений – на уровне 21% годовых. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, вероятность ее повышения снизилась. При этом, если рубль продолжит устойчивое укрепление, ставку могут начать снижать раньше.

Центробанк отмечает постепенное ослабление инфляционного давления, хотя рост цен все еще остается высоким. Это связано с тем, что спрос на товары и услуги по-прежнему превышает предложение.

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